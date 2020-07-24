2020-07-24T13:47:38+03:00
Происшествия

Шантажистов-заключенных из «Крестов» отправят под суд за вымогательство у сокамерника

Трое мужчин избивали одного обвиняемого и требовали деньги
Лилия КОЗЛОВА
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В Санкт-Петербурге перед судом предстанут трое мужчин, обвиняемых в вымогательстве у фигуранта дела о преступлении в сфере незаконного оборота наркотиковВ Санкт-Петербурге перед судом предстанут трое мужчин, обвиняемых в вымогательстве у фигуранта дела о преступлении в сфере незаконного оборота наркотиковФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге в пятницу, 24 июля 2020 года, в суд направлено дело троих мужчин-заключенных «Крестов», обвиняемых в вымогательстве у фигуранта дела о наркотиках. Инцидент произошел еще в июле 2019 года.

- Трое мужчин в возрасте от 24 до 28 лет, стали угрожать 22-летнему сокамернику, требуя с него 20 тысяч рублей. Когда парень не смог найти сумму, обвиняемые стали жестоко его избивать, - рассказали в следственном комитете.

Затем один из обвиняемых по позвонил родственникам мужчины, сообщив, что он избит, а также пояснив, что в случае не перечисления денег, избиения будут периодически продолжаться. 19 июля 2019 года родственники потерпевшего перевели 3 тысячи рублей на банковскую карту знакомой одного из заговорщиков.

Добавим, что в рамках расследования уголовного дела были привлечены дисциплинарной ответственности более 15 сотрудников «Крестов», которые допустил шантаж, а также наличие у заключенных мобильного телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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