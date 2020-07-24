Минздрав даст 1,2 миллиарда рублей на выплаты петербургским медикам

24 Июль 2020 2020-07-24T13:51:35+03:00

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Власти Санкт-Петербурга договорились с Министерством здравоохранения России о выделении денег, которые пойдут на стимулирующие выплаты городским врачам и медработникам. Средства поступят из федерального бюджета.

- Санкт-Петербург заключил дополнительное соглашение с Минздравом о предоставлении городскому бюджету дополнительного транша на сумму 1,2 млрд рублей на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам, - сообщает пресс-служба Смольного.

Деньги город обязан платить тем сотрудникам, которые по работе взаимодействуют с коронавирусной инфекцией. Стимулирующие компенсации были установлены российским правительством, поэтому не выплачивать их нельзя. Но бюджет Петербурга в этом году сильно дефицитный - на 111 миллиардов, поэтому средства приходиться брать в других местах.

После получения 1,2 миллиардов из Москвы, петербургским медикам сделают выплаты за июль и август.

С начала апреля выплаты сделаны 26 726 сотрудникам медучреждений Северной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU