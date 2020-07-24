Памятный знак «Неизвестному водителю» появится на Дороге Жизни

24 Июль 2020 2020-07-24T14:24:53+03:00

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На территории музея «Кобона: Дорога Жизни» появится памятный знак «Неизвестному водителю». Авторы проекта соединили в нем три пронзительных символа: легендарную полуторку, образ спасенного мальчика и тетрадь со стихами неизвестному водителю. Открытие мемориала состоится 8 сентября 2002 года в День памяти жертв блокады Ленинграда.

- Инициатива создания памятника принадлежит блокадникам, вывезенным по Дороге жизни через Кобону — ученому и поэту Александру Городницкому и директору Музея истории школы Карла Мая, вице-президенту Русского генеалогического общества Никите Благово. Стихотворение Александра Городницкого «Неизвестному водителю» стало лейтмотивом проекта. Автор художественного изображения памятного знака — скульптор, заслуженный художник РФ Александр Таратынов, - рассказали в администрации Ленобласти.

Место установки памятника тоже не случайно. деревня Кобона стала когда-то местом спасения блокадников. Каменный храм Николая Чудотворца в Кобоне был основным эвакопунктом на восточном берегу Ладоги. В то время здесь располагалось не более 80 дворов и все они были переполнены. Люди жили в помещении школы и сельсовета. В 1980 году в здании кобонской школы был открыт музей «Дорога Жизни» и музей поэта Александра Андреевича Прокофьева.

ИСТОЧНИК KP.RU