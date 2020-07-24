Мошенников, продававших «чудо-приборы» пенсионерам, поймали в Санкт-Петербурге

24 Июль 2020 2020-07-24T14:47:57+03:00

В руках полиции оказались две приезжие девушки и их напарник

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Петербургские полицейские поймали трех «гастролеров», занимавшихся мошенничеством в отношении пенсионеров. Двух иногородних девушек и приезжего мужчину задержали после жалоб пожилых горожан, которым за сумасшедшие деньги продавали «чудо-прибор» (массажер на деле) для здоровья.

- 22 июля в полицию обратилась 82-летняя пенсионерка с заявлением о том, что неизвестные, под видом медицинских работников, проникли в ее квартиру, где предложили проверить состояние здоровья, а затем убедили купить прибор за 49 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Через некоторое время на тех же «медиков» пожаловался 85-летний мужчина, которому прибор мог достаться «всего» за 36 тысяч. А поймать ушлых продавцов удалось благодаря бдительной работнице банка. У пенсионера не оказалось наличных и он пошел снимать деньги вместе с мошенниками. В банке заметили неладное и вызвали полицию.

Сейчас все трое подозреваемых задержаны, в Главке намерены настаивать на их аресте до суда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/792428" frameborder="0"></iframe> Мошенники, продававшие пенсионерам чудо-массажеры по 50 тысяч рублей, задержаны в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU