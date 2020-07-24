2020-07-24T14:48:02+03:00
Общество

Цены на велосипеды и самокаты резко выросли из-за пандемии в Санкт-Петербурге

Жители пересели на индивидуальный транспорт, чтобы безопасно передвигаться по городу
Лилия КОЗЛОВА
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Стоимость велосипедов, самокатов и гироскутеров в Петербурге выросла из-за пандемииСтоимость велосипедов, самокатов и гироскутеров в Петербурге выросла из-за пандемииФото: Олег ЗОЛОТО
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Этим летом в Санкт-Петербурге сильно подскочили продажи велосипедов, самокатов и других средств индивидуального передвижения. В пятницу, 24 июля 2020 года, стало известно, что спрос значительно подскочил из-за пандемии. Однако цены на такой транспорт сильно выросли.

- Первое место по популярности, очевидно, заняли велосипеды. В июне-июле 2020 года интерес к велосипедам в Санкт-Петербурге подскочил более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня велосипед в городе можно приобрести в среднем за 19 900 рублей, что дороже на 24%, чем летом прошлого года, - сообщили в сервисе «Авито».

На втором месте самокаты. Спрос на них вырос в 2,6 раза, а средняя цена вдвое. Обычный самокат обойдется в среднем в 9 920 рублей. Стоимость электросамокатов выросла на 27% по сравнению с 2019 годом.

В июне-июле интерес к скейтбордам в Санкт-Петербурге вырос в 2,6 раза, а цены на 38%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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