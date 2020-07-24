Больше семи тысяч сотрудников петербургских больниц заразились коронавирусом
Больше семи тысяч сотрудников петербургских больниц заболели коронавирусом за время пандемии. Такие данные привел губернатор Северной столицы. Александр Беглов дал большое интервью, в котором рассказал о нынешней эпидемической ситуации в городе.
- На сегодняшний день есть информация о более чем семи тысячах сотрудников больниц, которые заразились коронавирусом. Эта цифра включает как медиков, так и немедицинских работников – кадровиков, бухгалтеров, системщиков городских, федеральных и частных медицинских учреждений, - рассказал губернатор «РИА Новости».
Большое число заболевших глава города объяснил высоким охватом тестирования медработников. При этом в статистику попали и те сотрудники больниц, которые перенесли коронавирус в легкой форме.
Напомним, что пострадавшим от «ковида» медикам положены компенсации от 300 тысяч до миллиона (в случае смерти).
ИСТОЧНИК KP.RU