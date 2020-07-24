2020-07-24T15:29:15+03:00
Общество

Больше семи тысяч сотрудников петербургских больниц заразились коронавирусом

В их число вошли не только врачи, но и бухгалтеры, кадровики и прочие работники медучреждений
Петр КИБЕР
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Больше семи тысяч работников больниц заболели коронавирусом в Санкт-Петербурге.Больше семи тысяч работников больниц заболели коронавирусом в Санкт-Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Больше семи тысяч сотрудников петербургских больниц заболели коронавирусом за время пандемии. Такие данные привел губернатор Северной столицы. Александр Беглов дал большое интервью, в котором рассказал о нынешней эпидемической ситуации в городе.

- На сегодняшний день есть информация о более чем семи тысячах сотрудников больниц, которые заразились коронавирусом. Эта цифра включает как медиков, так и немедицинских работников – кадровиков, бухгалтеров, системщиков городских, федеральных и частных медицинских учреждений, - рассказал губернатор «РИА Новости».

Большое число заболевших глава города объяснил высоким охватом тестирования медработников. При этом в статистику попали и те сотрудники больниц, которые перенесли коронавирус в легкой форме.

Напомним, что пострадавшим от «ковида» медикам положены компенсации от 300 тысяч до миллиона (в случае смерти).

ИСТОЧНИК KP.RU

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