МЧС сообщает о грозах и дождях в Ленинградской области 25 июля

24 Июль 2020 2020-07-24T15:55:19+03:00

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Спасатели сообщают о серьезном ухудшении погоды в Ленинградской области в субботу, 25 июля. Региональное управление МЧС выпустило штормовое предупреждение, в котором сообщается о дождях и грозах.

- Днем в большинстве районов дождь, местами небольшой, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+14 градусов, на востоке местами до +4, днем +15...+20 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Спасатели советуют в непогоду не выходить из дома, закрыть все окна и двери, убрать со двора домов и балконов квартир все вещи, которые может сдуть ветром. Машину лучше поставить на открытое место или в гараж.

Впрочем, предосторожности понадобятся только на субботу, ведь уже в воскресенье в Петербург и Ленобласть начнет возвращаться тепло и хорошая погода. Дожди еще возможны, но мелкие. А с понедельника вновь будет жара.

ИСТОЧНИК KP.RU