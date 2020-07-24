2020-07-24T15:55:19+03:00
Общество

МЧС сообщает о грозах и дождях в Ленинградской области 25 июля

Резкое ухудшение погоды ждут в регионе в субботу
Петр КИБЕР
Поделиться:
В субботу ожидаются дожди и грозы.В субботу ожидаются дожди и грозы.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Спасатели сообщают о серьезном ухудшении погоды в Ленинградской области в субботу, 25 июля. Региональное управление МЧС выпустило штормовое предупреждение, в котором сообщается о дождях и грозах.

- Днем в большинстве районов дождь, местами небольшой, в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+14 градусов, на востоке местами до +4, днем +15...+20 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Спасатели советуют в непогоду не выходить из дома, закрыть все окна и двери, убрать со двора домов и балконов квартир все вещи, которые может сдуть ветром. Машину лучше поставить на открытое место или в гараж.

Впрочем, предосторожности понадобятся только на субботу, ведь уже в воскресенье в Петербург и Ленобласть начнет возвращаться тепло и хорошая погода. Дожди еще возможны, но мелкие. А с понедельника вновь будет жара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Скульптуру коня на Аничковом мосту отреставрировали после нападения вандалов
Казанскую площадь перекроют на четыре дня из-за съемок фильма
МЧС сообщает о грозах и дождях в Ленинградской области 25 июля
Больше семи тысяч сотрудников петербургских больниц заразились коронавирусом
Открытие международного авиасообщения в Санкт-Петербурге 2020: Первые рейсы полетят в Турцию, Великобританию и Танзанию
Новый маршрут экотропы «Сестрорецкое болото» откроется в августе 2020 года
Цены на велосипеды и самокаты резко выросли из-за пандемии в Санкт-Петербурге
Мошенников, продававших «чудо-приборы» пенсионерам, поймали в Санкт-Петербурге
Памятный знак «Неизвестному водителю» появится на Дороге Жизни
Минздрав даст 1,2 миллиарда рублей на выплаты петербургским медикам
Шантажистов-заключенных из «Крестов» отправят под суд за вымогательство у сокамерника
Сфинкса, сбежавшего из машины после ДТП, разыскивают в Ленинградской области
Губернатор Санкт-Петербурга договорился с Роспотребнадзором об очередном снятии ограничений
Петербуржец воткнул нож себе в грудь из-за ругани жены
Самые опасные для купания районы Ленобласти назвали в МЧС
Более 45 кораблей и 40 самолетов примут участие в параде на День ВМФ России в Санкт-Петербурге
Заложенное взрывное устройство нашли в одной из квартир жилого дома в Стрельне
Подростка-вандала задержали за разгром легендарной Полуторки на Дороге Жизни
Петербургский школьник из-за ссоры прострелил глаз другу
Ушла в отставку глава Комитета по образованию Санкт-Петербурга Жанна Воробьева
Гроб с покойницей вырыли из могилы на кладбище в Гатчинском районе
Бонус для самых талантливых
Петербургский пожарный в отпуске спас из колодца погибавшего строителя
Проезд по КАД через дамбу перекроют 26 июля в Санкт-Петербурге
Более 17 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Полиция задержала бородатых мужчин, похитивших человека в Санкт-Петербурге
Поезд Петрозаводск – Санкт-Петербург возобновляет работу с 30 июля
«Водоканал» шуткой из «Матрицы» напомнил, что не отвечает за отключения горячей воды в Петербурге
Из-за прорыва трубы на улице Васи Алексеева вставали троллейбусы