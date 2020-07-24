2020-07-24T17:06:26+03:00
Происшествия

Этаж рухнул при заливке бетона в строящемся доме в Санкт-Петербурге

На место приехали «скорые» и полиция [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Этаж рухнул в строящемся доме в ШушарахЭтаж рухнул в строящемся доме в ШушарахФото: СОЦСЕТИ
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В Санкт-Петербурге, поселке Шушары обрушился целы этаж строящегося здания. Днем в пятницу, 24 июля 2020 года, на строительной площадке на Старорусском проспекте, дом 6, велись работы по заливке бетона. Именно в этот момент и произошло ЧП.

- На Старорусском проспекте на стройке обвалился этаж, возможно есть пострадавшие, - рассказали очевидцы в социальной сети.

Отмечается, что опалубка здания не выдержали вес бетона и полностью обвалились.

На место ЧП сразу же приехали сотрудники полиции, а также «карета» скорой помощи. Через несколько минут машина медиков уехала. Возможно, госпитализировали пострадавших. Их количество, а также характер травм не уточняется.

По словам свидетелей произошедшего, ошибка, которая привела к обрушению этажа, заключалась в том, что бетон начали заливать с краю. Из-за этого произошел перевес.

Этаж дома обвалился во время стройки в Санкт-Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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