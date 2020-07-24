Новые снятия ограничений в Ленинградской области с 24 июля: Открыты залы кафе и разрешены спортивные тренировки
В Ленинградской области с 24 июля 2020 года начали действовать очередные послабления ограничений из-за пандемии коронавируса. Так, в «желтой зоне» открылись залы кафе и ресторанов, во всем регионе разрешены спортивные тренировочные мероприятия.
- С 24 июля в «желтой зоне» Ленобласти разрешена работа залов кафе и ресторанов при условии заполняемости не более 50 процентов, - сообщили в администрации региона.
По правилам, расстояние между столами должно быть не менее 1,5 метров. Также важно, чтобы посуда обрабатывалась в посудомоечных машинах при температуре 95 градусов.
Разрешены спортивные тренировки на все территории области. Участников должно быть не более 50 человек. В «красной зоне» – без выезда спортсменов с тренировочных баз.
Также Всеволожский и Тосненский районы вышли из «красной зоны» в «желтую», а Тихвинский перешел из «зеленой» в «желтую зону».
ИСТОЧНИК KP.RU