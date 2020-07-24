2020-07-24T17:19:44+03:00
Общество

Новые снятия ограничений в Ленинградской области с 24 июля: Открыты залы кафе и разрешены спортивные тренировки

Всеволожский, Тихвинский и Тосненский районы переведены в «желтую зону»
Лилия КОЗЛОВА
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Залы кафе открылись в Ленобласти 24 июляЗалы кафе открылись в Ленобласти 24 июляФото: Артем КИЛЬКИН
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В Ленинградской области с 24 июля 2020 года начали действовать очередные послабления ограничений из-за пандемии коронавируса. Так, в «желтой зоне» открылись залы кафе и ресторанов, во всем регионе разрешены спортивные тренировочные мероприятия.

- С 24 июля в «желтой зоне» Ленобласти разрешена работа залов кафе и ресторанов при условии заполняемости не более 50 процентов, - сообщили в администрации региона.

По правилам, расстояние между столами должно быть не менее 1,5 метров. Также важно, чтобы посуда обрабатывалась в посудомоечных машинах при температуре 95 градусов.

Разрешены спортивные тренировки на все территории области. Участников должно быть не более 50 человек. В «красной зоне» – без выезда спортсменов с тренировочных баз.

Также Всеволожский и Тосненский районы вышли из «красной зоны» в «желтую», а Тихвинский перешел из «зеленой» в «желтую зону».

ИСТОЧНИК KP.RU

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