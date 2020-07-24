Поезда по курортным направлениям вновь будут курсировать из Санкт-Петербурга

24 Июль 2020 2020-07-24T17:29:49+03:00

С 25 июля из Петербурга начнут курсировать "курортные" поезда. Фото: Олег ЗОЛОТО

Первые составы запустят уже с 25 июля

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Из Петербурга вновь можно будет уехать на курорт поездом. С 25 июля постепенно возобновляется курсирование ранее отмененных составов, в том числе в южном направлении.

- В связи с частичным снятием ограничительных мер, введенных для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, и увеличением пассажиропотока на Октябрьской железной дороге поэтапно возобновляется курсирование пассажирских поездов дальнего следования, - сообщает пресс-служба РЖД.

Так, с 25 июля вновь начнет ходить поезд №189/190 Санкт-Петербург – Осташков. С 26 числа можно будет уехать из Северной столицы в Кострому и Кисловодск, причем в последний - ежедневно.

28 июля в первый после карантина рейс отправится поезд № 245/246 Санкт-Петербург – Ейск. С 30 июля – фирменный двухэтажник № 25/26 «Смена-А. Бетанкур» Санкт-Петербург – Москва.

31 июля уйдет состав из Петербурга в Анапу, а 1 августа начнет курсировать поезд сообщением Санкт-Петербург – Имеретинский Курорт (Сочи).

ИСТОЧНИК KP.RU