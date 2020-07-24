2020-07-24T17:33:58+03:00
Происшествия

ЗСД встал в жесткую пробку из-за ДТП с фурой в Санкт-Петербурге

Затор растянулся на 4,4 километра от набережной Макарова [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Большая пробка встала на ЗСД из-за ДТП с фуройБольшая пробка встала на ЗСД из-за ДТП с фуройФото: СОЦСЕТИ
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В Санкт-Петербурге ЗСД встал в сложную пробку днем в пятницу, 24 июля 2020 года. Затор образовался в четыре часа дня из-за аварии с участием фуры. Автомобилисты вынуждены тратить на небольшой участок дороги около часа времени.

- Развернуло грузовик на съезде ЗСД у Богатырского в сторону КАД-Север. По крайним двум правым полосам проезд затруднен. Скорая на месте. Пробка конкретная, - пожаловались автомобилисты в социальной сети.

Так, по данным сервиса «Яндекс», пробка растянулась на 4,4 километра от набережной Макарова до Мебельной улицы.

Судя по «скорой», в аварии есть пострадавшие. Однако официальных сообщений, либо слов очевидцев по этому поводу нет. Сейчас на месте уже работаю медики и сотрудники дорожной полиции.

Были ли другие участники аварии помимо грузовика, также свидетели не сообщают.

Жесткая пробка на ЗСД из-за ДТП 24 июля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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