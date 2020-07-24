2020-07-24T19:02:44+03:00
Общество

Из-за генеральной репетиции парада ВМФ центр Санкт-Петербурга встал в пробки

Горожане за пять часов начали заниматься места на набережных, чтобы посмотреть корабли
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге началась генеральная репетиция парада ВМФ, город встал в пробкиВ Петербурге началась генеральная репетиция парада ВМФ, город встал в пробкиФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге в пятницу, 24 июля 2020 года, в 19:00 часов началась генеральная репетиция парада военно-морского флота России. В связи с этим в городе были разведены мосты по Неве и Большой Неве: Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский с 18:00 до 21:00. Разумеется, центр Северной столицы встал в пробки.

- Серьезный затор наблюдается от Троицкого моста по Кронверскому проспекту до станции метро "Петроградская", - сообщает сервис "Яндекс.Пробки".

Также стоят Невский проспект, Заневский проспект и Суворовский.

Тем временем, горожане наблюдают за репетицией парада. Как передает корреспондент "КП-Петербург", многие зрители начали занимать места для наблюдения за пять часов. Несмотря на пасмурную погоду, люди продолжают ждать.

На Стрелке Васильевского острова зажгли Ростральные колонны. В 19:00 был дан выстрел с Петропавловской крепости, который ознаменовал начало репетиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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