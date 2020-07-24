2020-07-24T19:17:14+03:00
Общество

Путин рекомендовал Смольному построить батутный центр в Санкт-Петербурге

О создании спортивного зала президента попросил ветеран ВОВ и рекордсмен мира по акробатике Игорь Виноградов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Путин рекомендовал Беглову построить батутный центр в Санкт-Петербурге. Фото: Администрация президента РФПутин рекомендовал Беглову построить батутный центр в Санкт-Петербурге. Фото: Администрация президента РФ
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Владимир Путин рекомендовал властям Санкт-Петербурга построить в городе батутный центр. Ответственным назначен губернатор Александр Беглов. Доклад по теме от него должны заслушать до 1 октября 2020 года. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

- Рекомендовать правительству Санкт-Петербурга предусмотреть создание спортивного зала для занятий на батуте в целях подготовки спортсменов, занимающихся в государственном бюджетном учреждении спортивной школе олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Выборгского района Санкт-Петербурга, - гласит

Добавим, что с идеей о создании батутного центра к президенту обратился ветеран ВОВ, житель блокадного Ленинграда и рекордсмен мира по акробатике Игорь Виноградов, который в 2020 году отпразднует 91-летие. Бывалый спортсмен до сих пор работает тренером, причем – на общественных началах, что восхитило Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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