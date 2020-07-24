2020-07-24T19:56:58+03:00
Происшествия

Росгвардейцы спасли 66-летнего грибника, получившего приступ в Удельном парке

Пенсионер пошел с сыном вглубь парка, но внезапно ему стало плохо
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Росгвардейцы помогли медикам спасти 66-летнего грибника, который упал в Удельном парке с приступом.Росгвардейцы помогли медикам спасти 66-летнего грибника, который упал в Удельном парке с приступом.
Изменить размер текста:

Росгвардейцы выручили медиков и помогли спасти 66-летнего пенсионера, который получил приступ в Удельном парке. Пенсионер вместе с сыном решил пойти за грибами. В какой-то момент они зашли вглубь лесного массива, и мужчине стало плохо. Младший тут же позвонил в «скорую», но вот проблема – бригада медиков не смогла к ним проехать. Повезло, что рядом был наряд вневедомственной охраны.

- Машина скорой помощи из-за своих габаритов не могла проехать на территорию парка по узкой дорожке. Медлить было нельзя, поэтому росгвардейцы посадили медиков в служебное авто и отвезли их на место происшествия, - рассказывают в пресс-службе УВО войск нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Затем сотрудники Росгвардии помогли перенести пенсионера до каталки, а затем вывезли его из глубины парка до машины скорой помощи. Грибника госпитализировали в местную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коммунальщики промыли 9 тысяч фасадов ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
Росгвардейцы спасли 66-летнего грибника, получившего приступ в Удельном парке
Огромные пробки сковали Большеохтинский мост и Невский проспект
Путин рекомендовал Смольному построить батутный центр в Санкт-Петербурге
Из-за генеральной репетиции парада ВМФ центр Санкт-Петербурга встал в пробки
Четырехлетняя девочка пострадала в жестком ДТП на трассе «Кола»
ЗСД встал в жесткую пробку из-за ДТП с фурой в Санкт-Петербурге
Поезда по курортным направлениям вновь будут курсировать из Санкт-Петербурга
Новые снятия ограничений в Ленинградской области с 24 июля: Открыты залы кафе и разрешены спортивные тренировки
Этаж рухнул при заливке бетона в строящемся доме в Санкт-Петербурге
Обессиленного детеныша кольчатой нерпы нашли на берегу Ладожского озера
Женский «Зенит» начал тренироваться в Удельном парке
Скульптуру коня на Аничковом мосту отреставрировали после нападения вандалов
Казанскую площадь перекроют на четыре дня из-за съемок фильма
МЧС сообщает о грозах и дождях в Ленинградской области 25 июля
Больше семи тысяч сотрудников петербургских больниц заразились коронавирусом
Открытие международного авиасообщения в Санкт-Петербурге 2020: Первые рейсы полетят в Турцию, Великобританию и Танзанию
Новый маршрут экотропы «Сестрорецкое болото» откроется в августе 2020 года
Цены на велосипеды и самокаты резко выросли из-за пандемии в Санкт-Петербурге
Мошенников, продававших «чудо-приборы» пенсионерам, поймали в Санкт-Петербурге
Памятный знак «Неизвестному водителю» появится на Дороге Жизни