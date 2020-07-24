Росгвардейцы спасли 66-летнего грибника, получившего приступ в Удельном парке

24 Июль 2020 2020-07-24T19:56:58+03:00

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Росгвардейцы выручили медиков и помогли спасти 66-летнего пенсионера, который получил приступ в Удельном парке. Пенсионер вместе с сыном решил пойти за грибами. В какой-то момент они зашли вглубь лесного массива, и мужчине стало плохо. Младший тут же позвонил в «скорую», но вот проблема – бригада медиков не смогла к ним проехать. Повезло, что рядом был наряд вневедомственной охраны.

- Машина скорой помощи из-за своих габаритов не могла проехать на территорию парка по узкой дорожке. Медлить было нельзя, поэтому росгвардейцы посадили медиков в служебное авто и отвезли их на место происшествия, - рассказывают в пресс-службе УВО войск нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Затем сотрудники Росгвардии помогли перенести пенсионера до каталки, а затем вывезли его из глубины парка до машины скорой помощи. Грибника госпитализировали в местную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU