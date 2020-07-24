Коммунальщики промыли 9 тысяч фасадов ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге

24 Июль 2020 2020-07-24T20:18:52+03:00

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В Смольном отчитались о том, что ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге промыли около 9 тысяч фасадов зданий. Почти половина из них находится в центре города. Также коммунальщики высадили к торжеству больше 240 тысяч цветов. Но это еще не все – дворы, парки, сады и скверы Северной столицы прибрали, а также покосили газоны. Коммунальные службы готовятся перейти на усиленный режим работы в субботу и воскресенье. Не обойдется и без защитных мер от коронавируса.

- Наряду с усиленной работой в центре Петербурга, продолжается плановая уборка внутриквартальных территорий и дорог. Дополнительно проводится дезинфекция автодорог дезинфицирующим раствором в соответствии с инструкцией Роспотребнадзора, - сообщают в пресс-службе Смольного.

Добавим, что 25-26 июля в городе будут дежурить 84 единицы техники. 108 дворников обязали работать круглосуточно. Особенно они пригодятся после окончания торжества.

ИСТОЧНИК KP.RU