2020-07-24T20:18:52+03:00
Общество

Коммунальщики промыли 9 тысяч фасадов ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге

25 и 26 июля коммунальные службы перейдут в усиленный режим работы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Коммунальные службы усилят режим работы в Санкт-Петербурге ко Дню ВМФ.Коммунальные службы усилят режим работы в Санкт-Петербурге ко Дню ВМФ.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Смольном отчитались о том, что ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге промыли около 9 тысяч фасадов зданий. Почти половина из них находится в центре города. Также коммунальщики высадили к торжеству больше 240 тысяч цветов. Но это еще не все – дворы, парки, сады и скверы Северной столицы прибрали, а также покосили газоны. Коммунальные службы готовятся перейти на усиленный режим работы в субботу и воскресенье. Не обойдется и без защитных мер от коронавируса.

- Наряду с усиленной работой в центре Петербурга, продолжается плановая уборка внутриквартальных территорий и дорог. Дополнительно проводится дезинфекция автодорог дезинфицирующим раствором в соответствии с инструкцией Роспотребнадзора, - сообщают в пресс-службе Смольного.

Добавим, что 25-26 июля в городе будут дежурить 84 единицы техники. 108 дворников обязали работать круглосуточно. Особенно они пригодятся после окончания торжества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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