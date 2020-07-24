Генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ идет в Санкт-Петербурге

24 Июль 2020 2020-07-24T20:49:50+03:00

Все началось с пушечного залпа и зажжения Ростральных колонн [фото]

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В эти минуты в Санкт-Петербурге вовсю идет генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ. К 17:00 необходимые центральные улицы перекрыли, а Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейные мосты развели. Петербуржцы с удовольствием помчались к набережным, чтобы насладиться торжеством, пусть и преждевременным. «Комсомолка» организовала трансляцию с места событий в группе во «Вконтакте».

Горожане занимали любые свободные места.Фото: Олег ЗОЛОТО

Репетиция началась с пушечного залпа. Тут же зажглись и Ростральные колонны. Всех зрителей тут же очаровала атмосфера, и люди принялись фотографировать происходящее торжество.

Зрители увидели 46 военных кораблей.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Людей очень много, но места всем нашлось. Улыбки с лиц не сходят. Слава богу, погода хорошая, - отмечает корреспондент «Комсомолки» с места.

Куда же без авиации!Фото: Олег ЗОЛОТО

В параде принимают участие 46 боевых кораблей. Среди них есть и фрегаты и корветы и подводные лодки. Попутно диктор рассказывает зрителям парада про особенности боевой мощи кораблей.

Хоть это и репетиция, но атмосфера праздника чувствуется на ура.

Дождались зрители и пеших расчетов вместе с морской авиацией.

ИСТОЧНИК KP.RU