2020-07-24T20:49:50+03:00
Общество

Генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ идет в Санкт-Петербурге

Все началось с пушечного залпа и зажжения Ростральных колонн [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Главная репетиция парада ко Дню ВМФ стартовала в Санкт-Петербурге.Главная репетиция парада ко Дню ВМФ стартовала в Санкт-Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В эти минуты в Санкт-Петербурге вовсю идет генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ. К 17:00 необходимые центральные улицы перекрыли, а Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейные мосты развели. Петербуржцы с удовольствием помчались к набережным, чтобы насладиться торжеством, пусть и преждевременным. «Комсомолка» организовала трансляцию с места событий в группе во «Вконтакте».

Горожане занимали любые свободные места. Фото: Олег ЗОЛОТО

Горожане занимали любые свободные места.Фото: Олег ЗОЛОТО

Репетиция началась с пушечного залпа. Тут же зажглись и Ростральные колонны. Всех зрителей тут же очаровала атмосфера, и люди принялись фотографировать происходящее торжество.

Зрители увидели 46 военных кораблей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Зрители увидели 46 военных кораблей.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Людей очень много, но места всем нашлось. Улыбки с лиц не сходят. Слава богу, погода хорошая, - отмечает корреспондент «Комсомолки» с места.

Куда же без авиации! Фото: Олег ЗОЛОТО

Куда же без авиации!Фото: Олег ЗОЛОТО

В параде принимают участие 46 боевых кораблей. Среди них есть и фрегаты и корветы и подводные лодки. Попутно диктор рассказывает зрителям парада про особенности боевой мощи кораблей.

Хоть это и репетиция, но атмосфера праздника чувствуется на ура.

Хоть это и репетиция, но атмосфера праздника чувствуется на ура.

Дождались зрители и пеших расчетов вместе с морской авиацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ идет в Санкт-Петербурге
Коммунальщики промыли 9 тысяч фасадов ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
Росгвардейцы спасли 66-летнего грибника, получившего приступ в Удельном парке
Огромные пробки сковали Большеохтинский мост и Невский проспект
Путин рекомендовал Смольному построить батутный центр в Санкт-Петербурге
Из-за генеральной репетиции парада ВМФ центр Санкт-Петербурга встал в пробки
Четырехлетняя девочка пострадала в жестком ДТП на трассе «Кола»
ЗСД встал в жесткую пробку из-за ДТП с фурой в Санкт-Петербурге
Поезда по курортным направлениям вновь будут курсировать из Санкт-Петербурга
Новые снятия ограничений в Ленинградской области с 24 июля: Открыты залы кафе и разрешены спортивные тренировки
Этаж рухнул при заливке бетона в строящемся доме в Санкт-Петербурге
Обессиленного детеныша кольчатой нерпы нашли на берегу Ладожского озера
Женский «Зенит» начал тренироваться в Удельном парке
Скульптуру коня на Аничковом мосту отреставрировали после нападения вандалов
Казанскую площадь перекроют на четыре дня из-за съемок фильма
МЧС сообщает о грозах и дождях в Ленинградской области 25 июля
Больше семи тысяч сотрудников петербургских больниц заразились коронавирусом
Открытие международного авиасообщения в Санкт-Петербурге 2020: Первые рейсы полетят в Турцию, Великобританию и Танзанию
Новый маршрут экотропы «Сестрорецкое болото» откроется в августе 2020 года
Цены на велосипеды и самокаты резко выросли из-за пандемии в Санкт-Петербурге
Мошенников, продававших «чудо-приборы» пенсионерам, поймали в Санкт-Петербурге
Памятный знак «Неизвестному водителю» появится на Дороге Жизни