Буйный петербуржец набросился на кассира после просьбы надеть маску

24 Июль 2020 2020-07-24T23:03:21+03:00

Мужчина плюнул в сотрудницу магазина и со всего маху швырнул в нее корзину с товаром [видео]

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У петербуржца сдали нервы после просьбы кассира надеть маску в магазине парфюмерии и косметики. Буйный мужчина сначала плюнул, а затем со всей силы швырнул в женщину корзину с товаром. Все произошло 24 июля около 20:30.

- Я сразу на тревожную кнопку нажала, он мне угрожать начал. Ну я не знала, как реагировать, достала телефон, - объясняет женщина-продавец.

Видеозапись инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». По словам работников магазина, на место происшествия чуть позже приехала полиция. Женщина утверждает, что сотрудники МВД не приняли заявления и попросили тут же им звонить, если этот хулиган придет к ним еще раз.

- Покупатель был осведомлен (о санитарных мерах – Прим. Ред.), я лично ему дала маску при входе, он в нее высморкался! О чем тут говорить! – заверяет женщина в комментариях к посту.

Мужчина напал на кассира после просьбы надеть маску в магазине в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU