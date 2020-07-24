Жонглирующего ножами пенсионера заметили на улицах Санкт-Петербурга

24 Июль 2020 2020-07-24T23:31:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Пенсионера, который ловко жонглирует ножами, стали замечать на улицах Санкт-Петербурга. Видео с выступлением дедушки опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Судя по записи, жонглер выступал на середине дороги на пешеходном переходе, пока автомобилисты стояли на красном сигнале светофора. Но недовольных не было – никто из водителей не кричал ему и не нажимал на клаксон.

- Дедушка на перекрестке на каждом красном светофоре выходит и жонглирует ножами на улице Коллонтай, - рассказывает автор видео.

Рядом с артистом на асфальте видна коробочка для пожертвований. Впрочем, в комментариях появились горожане, которые давно знают дедушку и не считают его попрошайкой. Они заверили, что он часто отказывается от денег и просто хочет развлекать людей от скуки. Раньше дедушка использовал кегли, а сейчас перешел на ножи.

- Ну так да, молодец! Отец, душа-молода и в голове ясно, увижу лично, руку пожму и пообщаюсь. Обожаю таких людей! – хвалят пенсионера в комментариях.

Пенсионера, жонглирующего ножами, заметили на улицах Санкт-Петербурга.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU