2020-07-25T00:21:27+03:00
Экономика

Еще 27 предприятий из Санкт-Петербурга вошли в список системообразующих

Вдобавок власти порекомендуют включить 9 организаций в федеральный перечень
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Список системообразующих предприятий Санкт-Петербурга пополнился 27 организациями.Список системообразующих предприятий Санкт-Петербурга пополнился 27 организациями.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Стало известно, что системообразующий список предприятий Санкт-Петербурга пополнится еще 27 компаниями. Вдобавок Смольный будет рекомендовать включить 9 организаций в федеральный перечень.

По слова главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилла Соловейчика, коронавирус не сильно ударил по системообразующим компаниями – выручка снизилась совсем на чуть-чуть.

- Идет восстановление системообразующих предприятий. 6% компаний показывают отрицательную динамику. В основном, предприятия говорят об увеличении кассовых разрывов, уменьшении цепочек поставок, снижении покупательской способности и спроса на продукцию, - передают слова Соловейчика в пресс-службе Смольного.

Напомним, что власти Санкт-Петербурга хотят включить в список системообразующих предприятий учреждения культуры, искусства и туризма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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