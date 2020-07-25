Еще 27 предприятий из Санкт-Петербурга вошли в список системообразующих
Стало известно, что системообразующий список предприятий Санкт-Петербурга пополнится еще 27 компаниями. Вдобавок Смольный будет рекомендовать включить 9 организаций в федеральный перечень.
По слова главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилла Соловейчика, коронавирус не сильно ударил по системообразующим компаниями – выручка снизилась совсем на чуть-чуть.
- Идет восстановление системообразующих предприятий. 6% компаний показывают отрицательную динамику. В основном, предприятия говорят об увеличении кассовых разрывов, уменьшении цепочек поставок, снижении покупательской способности и спроса на продукцию, - передают слова Соловейчика в пресс-службе Смольного.
Напомним, что власти Санкт-Петербурга хотят включить в список системообразующих предприятий учреждения культуры, искусства и туризма.
ИСТОЧНИК KP.RU