2020-07-25T01:14:42+03:00
Спорт

Назначен судья на финал Кубка России между «Зенитом» и «Химками»

Заключительный матч турнира обслужит Владимир Москалев из Воронежа
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Финал Кубка России "Зенит" - "Химки" обслужит Владимир Москалев.Финал Кубка России "Зенит" - "Химки" обслужит Владимир Москалев.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Стало известно, что финал Кубка России обслужит арбитр Владимир Москалев из Воронежа. Напомним, 25 июля новоиспеченный чемпион РПЛ «Зенит» сыграет против «Химок» на стадионе в Екатеринбурге. Начало встречи в 17:00 по московскому времени.

Компанию главному судье составят его помощники Дмитрий Мосякин и Дмитрий Березнев. Резервным судьей назначен Алексей Матюнин, а резервным ассистентом – Константин Шаламберидзе. За систему видеопомощи VAR будет отвечать Михаил Вилков и его коллега Алексей Стипиди. Инспектором матча стал Юрий Баскаков.

- Ранее сине-бело-голубые провели 15 матчей при судействе Москалева, в которых одержали семь побед, четырежды сыграли вничью и потерпели четыре поражения. Последней игрой при воронежском арбитре стал разгром зенитовцами «Урала» со счетом 7:1, - рассказывают в пресс-службе «Зенита».

Добавим, что следить за матчем, составом команд и прогнозами букмекеров можно благодаря нашей онлайн-трансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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