Петербуржцы жалуются на маргиналов, заполонивших Фурштатскую улицу

25 Июль 2020 2020-07-25T01:42:39+03:00

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Жители Центрального района пожаловались в соцсетях на маргиналов, которые наводнили Фурштатскую улицу. По словам горожан, каждый день они встречают на прекрасной пешеходной аллее десятки алкоголиков, ругающихся нецензурной бранью. Вдобавок «гости» мусорят и спят прямо на месте.

Свои впечатления от улицы петербуржцы оставляли в комментариях группы «Центральный район за комфортную среду обитания» во «Вконтакте».

Горожане возмущаются, что под их окнами устроили ночлежку и бар на открытом воздухе. Фото: vk.com/mytndvor

- Около восьми утра складывается ощущение, что идешь сквозь вонючую ночлежку. По два- три человека спят на каждой скамейке, а вокруг тонны грязи.

- На этих лавочках нельзя сидеть, они все обрыганы и полностью политы мочей.

- Без отвращения пройти мимо невозможно. А какая антисанитария – как потом на эту скамейку сядет ребенок или пожилой человек?

Пост собрал около 130 комментариев по теме. Люди надеются на помощь от полиции, Росгвардии и властей.

ИСТОЧНИК KP.RU