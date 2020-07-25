Петербуржцы жалуются на маргиналов, заполонивших Фурштатскую улицу
Жители Центрального района пожаловались в соцсетях на маргиналов, которые наводнили Фурштатскую улицу. По словам горожан, каждый день они встречают на прекрасной пешеходной аллее десятки алкоголиков, ругающихся нецензурной бранью. Вдобавок «гости» мусорят и спят прямо на месте.
Свои впечатления от улицы петербуржцы оставляли в комментариях группы «Центральный район за комфортную среду обитания» во «Вконтакте».
Горожане возмущаются, что под их окнами устроили ночлежку и бар на открытом воздухе. Фото: vk.com/mytndvor
- Около восьми утра складывается ощущение, что идешь сквозь вонючую ночлежку. По два- три человека спят на каждой скамейке, а вокруг тонны грязи.
- На этих лавочках нельзя сидеть, они все обрыганы и полностью политы мочей.
- Без отвращения пройти мимо невозможно. А какая антисанитария – как потом на эту скамейку сядет ребенок или пожилой человек?
Пост собрал около 130 комментариев по теме. Люди надеются на помощь от полиции, Росгвардии и властей.
ИСТОЧНИК KP.RU