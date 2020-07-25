Штормовое предупреждение объявлено в субботу 25 июля в Ленобласти

25 Июль 2020 2020-07-25T09:10:35+03:00

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МЧС объявило штормовое предупреждение в Ленобласти из-за грядущих сильных дождей. Согласно прогнозам синоптиков, в отдельных районах 47-го региона будут и грозы.

- В субботу 25 июля в Ленобласти облачно, ночью с прояснениями. Ночью в западных районах пройдет небольшой дождь, а днем в большинстве районов – умеренный, местами небольшой. Ветер южный, юго-восточный от 7 до 12 м/с. Температура воздуха ночью составит от +9 до +14 градусов по Цельсию, а на востоке местами до +4 градусов. Днем потеплеет от +15 до +20 градусов, - передает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Из-за ливней МЧС ожидает повышение вероятности аварий, замыканий на ЛЭП и других происшествий. Спасатели советуют отдохнуть в этот день от поездок на автомобиле и оставаться в квартире или на работе.

ИСТОЧНИК KP.RU