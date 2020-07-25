2020-07-25T09:29:04+03:00
Общество

8 рейсов отменили и 1 задержали в субботу в Пулково

Три самолета должны были доставить горожан на курорты
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Пулково отменили 8 рейсов и 1 задержали в субботу 25 июля.В Пулково отменили 8 рейсов и 1 задержали в субботу 25 июля.Фото: Александр ГЛУЗ
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В субботу 25 июля 2020 году в Пулково, по неутешительной традиции, снова появились изменения в расписании. Судя по информационному табло аэропорта Санкт-Петербурга, отменены 8 рейсов разнообразных авиакомпаний: Red Wings, «Северный Ветер», «Уральские авиалинии», «Апроса», «Россия», «РусЛайн». Причины не сообщаются. Три рейса должны были доставить горожан в теплые уголки России.

- Из Пулково на сегодня отменили следующие 8 рейсов: Red Wings в Симферополь, Сочи и Анапу; «Северный Ветер» и «Уральские авиалинии» в Москву, «Апроса» в Ижевск, «Россия» в Ташкент, «РусЛайн» в Воронеж. Также задержан рейс «Уральских авиалиний» в Москву, вылет которого был намечен на 15:30, - говорится в информационном табло аэропорта.

Добавим, все изменения в расписании вылета и прилета самолетов в Северную столицу можно смотреть на официальном сайте Пулково.

ИСТОЧНИК KP.RU

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