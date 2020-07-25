Овчарка Барселона нашла тайник с наркотиками в частном доме рецидивиста в Санкт-Петербурге

25 Июль 2020 2020-07-25T09:52:49+03:00

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Служебная овчарка Барселона помогла полицейским накрыть наркоторговца, который прятался в своем частном доме на севере Санкт-Петербурга. 60-летний выходец из Закавказья работал вместе со своей 39-летней подругой. Обоих ранее уже неоднократно судили. Когда полиция «наведалась» к злоумышленникам, те спорить не стали и сдались.

Тайник располагался за диваном. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Примечательно, что часть свертков с кокаином и метадоном парочка все же надежно припрятала и не стала показывать, чтобы им не накинули пару-тройку лет лишения свободы сверху. Однако у собаки Барселоны на этот счет были свои планы. Она взяла след по запаху и привела майора полиции Ольгу Миргороду к тайнику, находившемуся за диваном.

Барселона переиграла бывалого преступника. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

- По материалам проведенного обыска возбуждено уголовное дело по статье за покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Подозреваемые уже задержаны. Их ждет наказание в виде нескольких лет лишения свободы, а Барселону – поощрение в виде двойной порции ужина, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что полиция собирается найти других участников группы наркоторговцев.

ИСТОЧНИК KP.RU