2020-07-25T10:10:08+03:00
Происшествия

У пенсионерки угнали «Кадиллак» за 4,2 млн рублей в Санкт-Петербурге

Неизвестный похитил «ласточку» богатой москвички посреди ночи
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Внедорожник класса люкс за 4,2 млн рублей похитили у пенсионерки в Санкт-Петербурге.Внедорожник класса люкс за 4,2 млн рублей похитили у пенсионерки в Санкт-Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Дорогущий Cadillac Escalade, принадлежащий пенсионерке, угнали с Парашютной улицы в Санкт-Петербурге. С заявлением в полицию обратился ее 42-летний сын, успешный предприниматель. Оказалось, что оба – москвичи, но сейчас проживают в Северной столице. По словам мужчины, неизвестный злоумышленник похитил фиолетовый внедорожник класса люкс накануне ночью в промежуток между 00:00 и 00:45.

- Автомобиль 2014 года выпуска принадлежит 68-летней матери. Его стоимость оценили в 4 миллиона и 200 тысяч рублей. Известно, что машина застрахована, но системой слежения не оборудована, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Полицейским удалось выяснить, что в 00:50 машину видели на перекрестке Выборгского шоссе и улицы Парковой. На место происшествия отправляли как наряды ГИБДД, так и следственно-оперативную группу. К сожалению, камер видеонаблюдения поблизости не было. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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