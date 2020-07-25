У пенсионерки угнали «Кадиллак» за 4,2 млн рублей в Санкт-Петербурге

25 Июль 2020 2020-07-25T10:10:08+03:00

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Дорогущий Cadillac Escalade, принадлежащий пенсионерке, угнали с Парашютной улицы в Санкт-Петербурге. С заявлением в полицию обратился ее 42-летний сын, успешный предприниматель. Оказалось, что оба – москвичи, но сейчас проживают в Северной столице. По словам мужчины, неизвестный злоумышленник похитил фиолетовый внедорожник класса люкс накануне ночью в промежуток между 00:00 и 00:45.

- Автомобиль 2014 года выпуска принадлежит 68-летней матери. Его стоимость оценили в 4 миллиона и 200 тысяч рублей. Известно, что машина застрахована, но системой слежения не оборудована, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Полицейским удалось выяснить, что в 00:50 машину видели на перекрестке Выборгского шоссе и улицы Парковой. На место происшествия отправляли как наряды ГИБДД, так и следственно-оперативную группу. К сожалению, камер видеонаблюдения поблизости не было. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU