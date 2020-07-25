2020-07-25T10:22:29+03:00
Общество

Почти 17 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус за последний день

Под медицинским наблюдением находятся лишь 1718 человек
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге обследовали на коронавирус 16 894 человека.За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге обследовали на коронавирус 16 894 человека.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

За минувший день в Санкт-Петербурге обследовали на коронавирус 16 894 человека. По заявлениям Комздрава, в городе наблюдается снижение заболевания, однако инфекция все равно не дремлет, поэтому делать анализы на COVID-19 по-прежнему необходимо.

Под наблюдением врачей сейчас находятся 1718 человек. Из них 152 лежат в обсерваторе, а 1238 находятся на самоизоляции. При этом 328 петербуржцев – контактные.

- За последние сутки в городе обработали 259 вызовов, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - сообщает пресс-служба Смольного.

Горожане звонили и в службу экстренных вызовов 112. Зарегистрировано 52 обращения. Люди докладывали о возвращении в Санкт-Петербург из другой страны или спрашивали интересующие вопросы об инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще три больницы Санкт-Петербурга возобновят плановый прием с 27 июля
Дольщикам долгостроев в Мурино дали новую надежду по срокам сдачи домов
Кот Ахилл в тельняшке забрался на дамбу и проследил за репетицией парада ко Дню ВМФ
Назван состав комиссии, которая решит судьбу авторских баров в Санкт-Петербурге
Петербуржцам разрешили посещать леса и лесопарки с 27 июля
Банда серийных автоугонщиков пойдет под суд в Санкт-Петербурге
Почти 17 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус за последний день
У пенсионерки угнали «Кадиллак» за 4,2 млн рублей в Санкт-Петербурге
Овчарка Барселона нашла тайник с наркотиками в частном доме рецидивиста в Санкт-Петербурге
Восемь авиарейсов отменили в субботу в Пулково
Штормовое предупреждение объявлено в субботу 25 июля в Ленобласти
Петербуржцы жалуются на маргиналов, заполонивших Фурштатскую улицу
Назначен судья на финал Кубка России между «Зенитом» и «Химками»
Еще 27 предприятий из Санкт-Петербурга вошли в список системообразующих
Океанариум откроется с 27 июля в Санкт-Петербурге
Жонглирующего ножами пенсионера заметили на улицах Санкт-Петербурга
Буйный петербуржец набросился на кассира после просьбы надеть маску
Паром «Принцесса Анастасия» отменил все круизы до конца лета
Генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ идет в Санкт-Петербурге
Коммунальщики промыли 9 тысяч фасадов ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге