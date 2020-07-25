Почти 17 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус за последний день

25 Июль 2020 2020-07-25T10:22:29+03:00

За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге обследовали на коронавирус 16 894 человека. Фото: Артем КИЛЬКИН

Под медицинским наблюдением находятся лишь 1718 человек

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За минувший день в Санкт-Петербурге обследовали на коронавирус 16 894 человека. По заявлениям Комздрава, в городе наблюдается снижение заболевания, однако инфекция все равно не дремлет, поэтому делать анализы на COVID-19 по-прежнему необходимо.

Под наблюдением врачей сейчас находятся 1718 человек. Из них 152 лежат в обсерваторе, а 1238 находятся на самоизоляции. При этом 328 петербуржцев – контактные.

- За последние сутки в городе обработали 259 вызовов, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - сообщает пресс-служба Смольного.

Горожане звонили и в службу экстренных вызовов 112. Зарегистрировано 52 обращения. Люди докладывали о возвращении в Санкт-Петербург из другой страны или спрашивали интересующие вопросы об инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU