2020-07-25T11:04:04+03:00
Происшествия

Банда серийных автоугонщиков пойдет под суд в Санкт-Петербурге

Злоумышленники похитили 6 легковушек среднего класса на сумму около 3,5 млн рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Банду серийных автоугонщиков будут судить по двум уголовным статьям в Санкт-Петербурге.Банду серийных автоугонщиков будут судить по двум уголовным статьям в Санкт-Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Следователи МВД раскрыли все шесть краж бывалой банды автоугонщиков в Санкт-Петербурге. Группа злоумышленников «работала» в городе с июля по август 2017 года. В их арсенале были специальные инструменты, электронные устройства, отключавшие сигнализацию иномарок, и блоки управления двигателем машин. Банда оставляла автомобили во дворах на улице Стойкости, предварительно меняя им госзнаки.

- Обвиняемые совершили 6 аналогичных краж автомобилей марок «Хендай Солярис», «Киа Рио», «Кио Сид» в Красносельском и Кировском районах города, причинив материальный ущерб гражданам на сумму около 3,5 миллионов рублей, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Двоим автоугонщикам уже дали подписку о невыезде. Уголовное дело по двум статьям в отношении всей банды направлено в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленникам грозят несколько лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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