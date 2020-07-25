2020-07-25T13:13:41+03:00
Общество

Дольщикам долгостроев в Мурино дали новую надежду по срокам сдачи домов

Власти Ленобласти сообщили, что Фонд защиты прав дольщиков сдвинет дело с мертвой точки в августе [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Обманутые дольщики собрались на акции перед недостроенным "Десяткино 2.0" в Мурино. Фото: СОЦСЕТИОбманутые дольщики собрались на акции перед недостроенным "Десяткино 2.0" в Мурино. Фото: СОЦСЕТИ
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Обманутые дольщики долгостроя «Десяткино 2.0» добились своего – спустя пару заметных перформансов к ним все-таки вышли власти Ленобласти. 25 июля в 12:00 под проливным дождем люди собрались на акции, чтобы встать в символичную очередь перед своими домами.

Отчитаться к людям вышли зампред правительства Михаил Москвин и глава Госстройнадзора Денис Горбунов. По их словам, надежда на благополучный исход еще есть.

Власти 47-го региона вышли обманутым дольщикам, собравшимся на акции в длинную очередь. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Власти 47-го региона вышли обманутым дольщикам, собравшимся на акции в длинную очередь. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

- В августе планируется решение Фонда защиты прав дольщиков, которое подтвердит достройку ЖК «Десяткино 2.0», «Десяткино. Вторая очередь» и «Яркий». Власти региона сделали для принятия решения все необходимое – выделили средства и направили все документы. Со своей стороны конкурсная управляющая также направила все необходимое, - рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти.

Напомним, гендиректор компании «Норманн», строившей «Десяткино 2.0», попал под арест. Организацию обанкротили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Дольщикам долгостроев в Мурино дали новую надежду по срокам сдачи домов
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