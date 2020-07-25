2020-07-25T16:22:01+03:00
Общество

Мемориал в честь генерал-губернаторов открыли в Кронштадте

На мраморных досках, расположенных на острове Котлин, высекли имена 41 военного руководителя [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Кронштадте открыли мемориал генерал-губернаторам города. Фото: gov.spb.ruВ Кронштадте открыли мемориал генерал-губернаторам города. Фото: gov.spb.ru
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Перед Днем ВМФ в Санкт-Петербурге открыли мемориал, посвященный генерал-губернаторам. Проект получил название «В потомках ваши имена». На памятных мраморных камнях, расположенных на острове Котлин, высекли фамилию, имя и отчество 41 военного руководителя: от главного командира Кронштадтского порта – адмирала Томаса Гордона, до военного губернатора города – адмирала Роберта Вирена.

На торжественной церемонии присутствовал замминистра обороны России. Фото: gov.spb.ru

На торжественной церемонии присутствовал замминистра обороны России. Фото: gov.spb.ru

- В Кронштадте сосредоточена история российского флота. Еще с петровских времен во главе города стояли военные. Каждый из них внес вклад в развитие и укрепление морской мощи страны. При их участии строились форты, гавани и причалы, создавалась инфраструктура Кронштадта, - отметил губернатор Александр Беглов на торжественной церемонии открытия.

Добавим, что градоначальник предложил вернуть старую традицию подъема Андреевского флага.

ИСТОЧНИК KP.RU

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