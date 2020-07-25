Компаниям из туротрасли Санкт-Петербурга предложили получить знак безопасности SafeTravels

25 Июль 2020 2020-07-25T17:02:53+03:00

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Туристические компании Санкт-Петербурга могут получить знак международной программы SafeTravels, чтобы любой человек смог убедиться в безопасности того или иного объекта (особенно – в санитарно-гигиенической «чистоте» - Прим. Ред.). Особенно это актуально во время пандемии коронавируса, когда Северная столица только «просыпается» после отмены ограничений по инфекции.

Если увидите такой знак на каком-нибудь туристическом объекте, знайте - там безопасно. Фото: visit-petersburg.ru

- Знаки присваиваются отелям, ресторанам, авиакомпаниям, аэропортам, круизным компаниям, туроператорам, достопримечательностям, компаниям по прокату автомобилей и магазинам. Получением знака организация подтверждает следование всем санитарным нормам, - рассказывают на сайте туристического портала Visit Spb.

Напомним, что компании из туротрасли Санкт-Петербурга дополнительно получат QR-код после возобновления своей работы, чтобы подтвердить свое соответствие городскому стандарту безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU