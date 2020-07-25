У замдиректора завода «Знамя труда» украли квадроцикл и гидроцикл на 1,1 млн рублей

25 Июль 2020 2020-07-25T17:42:00+03:00

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У заместителя директора петербургского завода «Знамя труда» украли квадроцикл с гидроциклом. Дорогостоящий экстремальный транспорт стоял в гараже на дачном участке в садоводческом товариществе «Звездочка». По словам потерпевшего, злоумышленник, скорее всего, действовал 24 июля в период с 02:00 по 12:00, когда хозяев не было дома. Мужчина вынужденно обратился в полицию.

- Квадроцикл CFMoto CFORCE 600 синего цвета – совсем новый, 2020 года выпуска. Его стоимость хозяин оценил в 700 тысяч рублей. Угнанный гидроцикл – «Ямаха VX1100» серого цвета и 2005 года выпуска. Его стоимость около 400 тысяч рублей. Оба транспорта не оборудованы системами слежения, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

На дачный участок приезжала следственно-оперативная группа. Видеонаблюдения на месте нет, однако специалисты изъяли с места следы обуви. По факту кражи возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU