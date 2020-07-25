На реставрацию исторических домов в Выборге выделят больше 800 млн рублей

25 Июль 2020 2020-07-25T20:06:11+03:00

Работы начнутся в 2021 году, а в текущем – запланирован капремонт 72 домов

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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко анонсировал масштабные работы по капремонту в Выборге. В основном, дома с историческим статусом приведут в порядок в грядущем 2021 году. На эти цели выделят примерно 542 миллиона рублей, которые пойдут на восстановление 360 зданий. Остаток 2020-го власти намерены потратить на капремонт 72 домов на общую сумму 266 млн рублей. Итого бюджет реставрации очень внушительный - больше 800 миллионов.

О планах властей стало известно из встречи губернатора с ветеранами Выборгского района.

- Также Александр Дрозденко озвучил ближайшие планы по обновлению больниц. В частности, строительство амбулатории в Первомайском, ряд ФАПов, ремонты уже существующих амбулаторий и Выборгской межрайонной больницы. В 2021 году начнется строительство городской поликлиники на 380 посещений, - рассказывают в пресс-службе правительства Ленобласти.

Добавим, что скоро в районе закончат строительство Ледовой арены.

ИСТОЧНИК KP.RU