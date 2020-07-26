Прогноз погоды на 26 июля в Санкт-Петербурге: в город возвращается лето
Период дождей и тяжелых туч в Санкт-Петербурге, судя по всему, завершился. По крайней мере, на ближайшие несколько дней. Как рассказали «Комсомолке» сегодня, 26 июля, специалисты Северо-западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в город возвращается лето: солнца станет больше, а дневная температура будет постепенно расти.
- В воскресенье облачно с прояснениями. Ночью небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков, - уточнили синоптики. - Ветер западных направлений от слабого до умеренного. Температура воздуха днем от +20 до +22 градусов.
С понедельника станет еще теплее – воздух днем прогреется до +24 - +26 градусов. А вот в среду ситуация немного изменится – атмосферный фронт принесет в Северную столицу кратковременные дожди, а местами пройдут шторма и грозы.
ИСТОЧНИК KP.RU