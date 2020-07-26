Прогноз погоды на 26 июля в Санкт-Петербурге: в город возвращается лето

26 Июль 2020 2020-07-26T09:08:39+03:00

Погода на 26 июля в Санкт-Петербурге будет, в целом, хорошей, но без тучек и кратковременных дождей все равно не обойдется. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Период дождей и тяжелых туч в Санкт-Петербурге, судя по всему, завершился. По крайней мере, на ближайшие несколько дней. Как рассказали «Комсомолке» сегодня, 26 июля, специалисты Северо-западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в город возвращается лето: солнца станет больше, а дневная температура будет постепенно расти.

- В воскресенье облачно с прояснениями. Ночью небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков, - уточнили синоптики. - Ветер западных направлений от слабого до умеренного. Температура воздуха днем от +20 до +22 градусов.

С понедельника станет еще теплее – воздух днем прогреется до +24 - +26 градусов. А вот в среду ситуация немного изменится – атмосферный фронт принесет в Северную столицу кратковременные дожди, а местами пройдут шторма и грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU