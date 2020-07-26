2020-07-26T09:32:07+03:00
Общество

Росгвардия возьмет под охрану трамваи и троллейбусы в Санкт-Петербурге

Для связи с сотрудниками ведомства в салонах установят тревожные кнопки
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Тревожные кнопки появятся в петербургских трамваях и троллейбусах.Тревожные кнопки появятся в петербургских трамваях и троллейбусах.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Похоже, уже совсем скоро из петербургской новостной ленты исчезнут сообщения о нападениях на кондукторов в трамваях и троллейбусов. Для того, чтобы обеспечить своим сотрудникам безопасность во время работы на маршруте, «Горэлектротранс» заключил соглашение с Рогсвардией. Об этом сегодня, 26 июля, «Комсомолке» рассказали в пресс-службе ведомства.

- В трамваях и троллейбусах установят специальные тревожные кнопки, - пояснили в пресс-службе. – Воспользоваться ими в случае необходимости сможет как сам кондуктор, так и водитель. После того, как кнопка сработает, на место происшествия будет направлен патрульный наряд.

Отметим, что на кондукторов в Северной столице нападают не так уж и редко. Причем, зачастую, преступники и хулиганы прибегают к самым диким способам: так, в декабре прошлого года некий молодой человек отобрал у кондуктора в трамвае сумку с деньгами при помощи… огнетушителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Толпы людей собрались в ожидании парада ко Дню ВМФ в центре Санкт-Петербурга
Росгвардия возьмет под охрану трамваи и троллейбусы в Санкт-Петербурге
Прогноз погоды на 26 июля в Санкт-Петербурге: в город возвращается лето
Облачной и без осадков будет погода на День ВМФ в Санкт-Петербурге
Семак ответил, останется ли Бранислав Иванович в «Зените» на следующий сезон
На реставрацию исторических домов в Выборге выделят больше 800 млн рублей
«Опель» попал под трамвай у станции метро «Академическая»
Памятник Виктору Цою в Санкт-Петербурге установят до конца лета
У замдиректора завода «Знамя труда» украли квадроцикл и гидроцикл на 1,1 млн рублей
Компаниям из туротрасли Санкт-Петербурга предложили получить знак безопасности SafeTravels
Мемориал в честь генерал-губернаторов открыли в Кронштадте
МЧС предупреждает о тумане в период с 26 по 27 июля в Ленобласти
Водитель «Черри» протаранил столб в смертельном ДТП под Тосно
Из-за дождя вход в парк имени Кирова на Елагином острове сделали бесплатным