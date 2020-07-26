Росгвардия возьмет под охрану трамваи и троллейбусы в Санкт-Петербурге

26 Июль 2020 2020-07-26T09:32:07+03:00

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Похоже, уже совсем скоро из петербургской новостной ленты исчезнут сообщения о нападениях на кондукторов в трамваях и троллейбусов. Для того, чтобы обеспечить своим сотрудникам безопасность во время работы на маршруте, «Горэлектротранс» заключил соглашение с Рогсвардией. Об этом сегодня, 26 июля, «Комсомолке» рассказали в пресс-службе ведомства.

- В трамваях и троллейбусах установят специальные тревожные кнопки, - пояснили в пресс-службе. – Воспользоваться ими в случае необходимости сможет как сам кондуктор, так и водитель. После того, как кнопка сработает, на место происшествия будет направлен патрульный наряд.

Отметим, что на кондукторов в Северной столице нападают не так уж и редко. Причем, зачастую, преступники и хулиганы прибегают к самым диким способам: так, в декабре прошлого года некий молодой человек отобрал у кондуктора в трамвае сумку с деньгами при помощи… огнетушителя.

ИСТОЧНИК KP.RU