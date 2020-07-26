Толпы людей собрались в ожидании парада ко Дню ВМФ в центре Санкт-Петербурга

26 Июль 2020 2020-07-26T09:46:46+03:00

Люди оккупировали центр города уже за полтора часа до начала парада. Фото: Олег ЗОЛОТО

Посмотреть на проход кораблей из первых рядов уже не получится

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Несмотря на то, что до старта главного военно-морского парада остается немногим менее полутора часов, к набережным в центре города уже не пробиться. Петербуржцы и гости Северной столицы, пришедшие посмотреть на проход кораблей по Неве, собрались в гигантские толпы, передает корреспондент «Комсомолки» с места событий.

- Чем ближе к Дворцовому мосту, тем плотнее стоит народ, - отметил он. – Из «первой линии» посмотреть парад уже не получится. Можно только через головы. Но и если отойти подальше, от домов, в принципе, тоже видно.

Также, по словам корреспондента, практически ни на ком из собравшихся нет ни медицинских масок, ни перчаток, а о социальной дистанции и говорить не приходится.

Напомним: главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге начнется в 11:00. Старт мероприятия ознаменует зал орудийной батареи со стен Петропавловской крепости. По Неве пройдут в общей сложности 19 кораблей, а в небо поднимется 41 самолет и вертолет.

ИСТОЧНИК KP.RU