Губернатор Санкт-Петербурге поздравил петербуржцев с Днем военно-морского флота

26 Июль 2020 2020-07-26T10:15:23+03:00

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Уже меньше чем через час в Санкт-Петербург начнется, пожалуй, одно из самых масштабных и захватывающих событий этого лета – главный военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ. По такому случаю губернатор Северной столицы обратился к гостям и жителям города с поздравительной речью.

- День ВМФ с его небывалыми по масштабу торжествами стал для Петербурга праздником номер один, - подчеркнул губернатор. – Именно здесь, в устье Невы, Петр I с гребной флотилией победил два шведских корабля и отчеканил медаль с надписью “Небываемое бывает». Отсюда, от невских берегов, уходили корабля под Андреевским стягом. Больше трех столетий Петербург строит военные корабли, готовит морских офицеров, разрабатывает новые виды вооружения и боевой техники.

Также Александр Беглов напомнил, что вместе с министерство обороны Санкт-Петербург возрождает Кронштадт. В городе реализуют проект «Остров фортов», который превратит его в самый большой в мире город-музей.

Напомним: главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге начнется в 11:00. По Неве пройдут исторические и новейшие корабли, а в небо поднимется 41 самолет и вертолет.

ИСТОЧНИК KP.RU