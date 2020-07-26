2020-07-26T10:29:36+03:00
Общество

Почти 14 000 человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге

1 485 до сих пор находятся под медицинским наблюдением
Сергей ВОЛЧКОВ
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Почти 17 000 человек обследовали в Санкт-Петербурге на коронавирусную инфекцию.Почти 17 000 человек обследовали в Санкт-Петербурге на коронавирусную инфекцию.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Санкт-Петербург продолжает бороться с новой коронавирусной инфекцией. Так, за минувшие сутки в Северной столице на наличие в организме возбудителя COVID-19 обследовали 13 211 человека. Об этом сегодня, 26 июля, сообщил оперативный штаб города.

Под медицинским наблюдением находится 1485 человек. Из них 79 - в обсерваторе, 1078 - на самоизоляции, 328 - контактные, - уточнили в ведомсте. - Обработано 164 вызова, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним: по состоянию на 26 июля в Санкт-Петербурге зарегистрировано 30 460 случаев заболевания. 22 889 человек благополучно выздоровели. 1 936 – скончались от самой болезни и вызванных ею осложнений. Между тем в последние дни отмечается резкий спад заболеваемости - а значит, город близок к окончательному выздоровлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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