Мосты развели перед главным военно-морским парадом в Санкт-Петербурге

26 Июль 2020 2020-07-26T13:00:43+03:00

После парада жителей и гостей города ждет большой праздничный концерт на Дворцовой площади

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Город заканчивает последние приготовления к главному военно-морскому параду. Так, буквально несколько минут назад в центре для свободного прохода кораблей развели мосты, передает корреспондент «Комсомолки» с места событий.

- Всего будет разведено четыре моста: Дворцовый, Троицкий, Благовещенский и Литейный, - напоминает он. – Кроме того, на стрелке Васильевского острова зажглись Ростральные колонны, а в небо поднялась авиация.

Сами корабли, которые пройдут по Неве торжественным строем, уже вышли из Кронштадта. Старт парада намечен на 11:00, о нем даст знать залп орудийной батареи со стен Петропавловской крепости. Парад будет принимать президент России Владимир Путин –он уже прибыл в Санкт-Петербург и в данный момент находится в Кронштадте.

Напомним: после парада жителей и гостей города ждет большой праздничный концерт на Дворцовой площади. Правда, вживую увидеть его не удастся - все подходы к концертной площадке будут перекрыты из соображений эпидемиологической безопасности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/792681" frameborder="0"></iframe> Парад на День ВМФ 26 июля 2020 в Санкт-Петербурге и Кронштадте.Артем КИЛЬКИН, Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU