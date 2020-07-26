Главный военно-морской парад начался в Санкт-Петербурге

26 Июль 2020 2020-07-26T12:59:59+03:00

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В Санкт-Петербурге начался главный военно-морской парад, приуроченный ко Дню ВМФ - с опережением на две минуты. Как и было обещано, о старте торжеств возвестил залп орудийной батареи со стен Петропавловской крепости.

- Катер с президентом России Владимиром Путиным на борту начал движение навстречу судам, стоящим на рейде в акватории Невы, - передает корреспондент «Комсомолки» с места событий. – Президент приветствует экипажи военных судов.

Кода завершится торжественная часть, на большие экраны, установленные на Английской набережной, выведут трансляции из других городов России, где сегодня тоже принимают парад: Североморска, Балтийска, Владивостока, Севастополя и Каспийска. А после этого начнется самое главное: проход военных кораблей по акватории Невы. Всего в параде, учитывая кронштадский рейд, заявлено 46 судов – от противодиверсионных катеров до тральщиков, ракетных крейсеров и подводных лодок. В небо после завершения «морской части» поднимется 41 самолет и вертолет – включая уникальный самолет-амфибию Бе-200, который участие в параде примет впервые.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/792681" frameborder="0"></iframe> Парад на День ВМФ 26 июля 2020 в Санкт-Петербурге и Кронштадте.Артем КИЛЬКИН, Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU