Владимир Путин поприветствовал экипажи кораблей, участвующих в параде ВМФ

26 Июль 2020 2020-07-26T13:00:09+03:00

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В Санкт-Петербурге продолжается главный военно-морской парад, приуроченный ко дню ВМФ. Мероприятие – пожалуй, одно из самых масштабных, захватывающих и ярких в этом году – идет полным ходом. Буквально несколько минут назад завершилась торжественная часть: президент России Владимир Путин обошел на катере корабли, стоящие на рейде в акватории Невы, и поздравил их экипажи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/792681" frameborder="0"></iframe> Парад на День ВМФ 26 июля 2020 в Санкт-Петербурге и Кронштадте.Артем КИЛЬКИН, Олег ЗОЛОТО

- Президент поочередно поприветствовал экипажи кораблей «Полтава (реконструкция линейного судна времен Петра I, возглавляет парад второй год – прим.ред.), фрегата «Адмирал флота Касатонов» и подводной лодки «Санкт-Петербург», - передает корреспондент «Комсомолки» с места событий.

Катер с президентом на борту прошел от Петропавловской крепости до Английской набережной.Фото: Артем КИЛЬКИН

В настоящий момент катер президента приближается к швартовочной площадке, рядом с которой установлены трибуны для особых гостей. Через несколько минут президент даст старт основной части мероприятия – морскому и воздушному парадам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/792671" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин принял Военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU