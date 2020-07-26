Станцию метро «Адмиралтейская» закрыли в Санкт-Петербурге

26 Июль 2020 2020-07-26T11:29:00+03:00

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Главный военно-морской парад, который прямо сейчас полным ходом идет в акватории Невы в Санкт-Петербурге, собрал огромные толпы наблюдающих. В центре города сейчас просто не протолкнуться – даже на улицах, не говоря уже о набережных. Неудивительно, что такое стечение народа вызвало временный транспортный коллапс в метро, из-за которого станцию «Адмиралтейская» временно закрыли на вход.

- В 10-30 станция «Адмиралтейская» закрыта на вход в связи с увеличением пассажиропотока, — сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Как долго продлятся ограничения, пока не известно: парад завершится ориентировочно в 12:00, но не исключено, что толпа продержится в центре города намного дольше. Поэтому, выезжая сегодня в город на прогулку, тщательнее планируйте маршрут.

Напомним: Санкт-Петербург принимает главный военно-морской парад, приуроченный ко Дню ВМФ. В общей сложности в нем примут участие 41 корабль и 46 единиц авиатехники. Президент Владимир Путин уже обошел на катере экипажи судов, стоящих на рейде.

ИСТОЧНИК KP.RU