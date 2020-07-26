2020-07-26T11:50:50+03:00
Происшествия

«Коронавирусные» мошенники обманули двух пенсионерок на 30 000 рублей в Санкт-Петербурге

Злоумышленники действовали по одной и той же схеме
Сергей ВОЛЧКОВ
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Мошенников уже ищет полиция.Мошенников уже ищет полиция.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Одним – эпидемия и человеческие смерти, другим – способ нажиться. Сразу двух пожилых женщин, 1950-го и 1952-го года рождения, обманули «коронавирусные» мошенники в Санкт-Петербурге всего за один день. Об этом «Комсомолке» сегодня, 26 июля, рассказал источник в правоохранительных органах.

- Жертвам злоумышленники рассказали, что им положена компенсация в связи с пандемией, - уточнил источник. – В одном случае мошенники действовали через социальную сеть ВКонтакте, в другом – прислали женщина СМС-сообщение якобы от банка.

Итог немного предсказуем: после того, как пенсионерки сообщили неизвестным доброхотам свои банковские реквизиты и коды, у обеих со счетов списали деньги – 20 000 и 10 615 рублей соответственно. После этого обе жертвы обратились в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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