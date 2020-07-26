Самолеты и вертолеты прошли в парадном строю над Санкт-Петербургом

26 Июль 2020 2020-07-26T12:57:09+03:00

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Морская часть главного парада ВМФ в Санкт-Петербурге завершилась, но сам праздник продолжается. Несколько минут назад в небо Северной столицы поднялись боевые расчеты авиатехники, передает корреспондент «Комсомолки» с места событий.

- Воздушную часть парада открыл многоцелевой вертолет МИ-8, - рассказал он. – За ним проследовала тройка корабельных вертолетов Ка-27М, Ка-29 и Ка-31Р.

Всего в воздушном строю над акваторией Невы пройдет 41 единица авитехники – в том числе уникальный самолет-амфибия Бе-200, который примет участие в параде, приуроченном ко Дню военно-морского флота, впервые. Замкнет строй шестерка штурмовиков Су-25, которые раскрасят небо над Северной столицей в цвета российского флага.

Напомним: помимо Санкт-Петербурга парад ВМФ проходит сегодня в пяти городах - - Североморске, Балтийске, Владивостоке, Севастополе и Каспийске. Принимает главный парад в Северной столице президент Владимир Путин. В центре города еще за полтора часа до начала торжеств собралась огромная толпа народа - из-за этого даже пришлось закрывать на вход станцию метро «Адмиралтейская»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/792679" frameborder="0"></iframe> Штурмовики Су-25БМ украсили небо над Санкт-Петербургом флагом России.

ИСТОЧНИК KP.RU