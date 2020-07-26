2020-07-26T12:45:07+03:00
Происшествия

33-летнего шведа, прорвавшегося в Россию вплавь, отправили под стражу в Кингисеппском районе в Ленобласти

Иностранец незаконно пересек границу по реке Нарва
Сергей ВОЛЧКОВ
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В качестве временной меры наказания суд отправил иностранца под стражу.В качестве временной меры наказания суд отправил иностранца под стражу.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Кингисеппском городском суде Ленинградской области на днях состоялся необычный процесс. Там в ходе заседания отправили под стражу 33-летнего подданного Королевства Швеция. Об этом сообщила пресс-служба суда.

- По версии органа дознания, указанный мужчина 20 июля 2020 года в вечернее время пересек вплавь по реке Нарва Государственную границу Российской Федерации из Эстонской Республики, - отметили в ведомстве.

Суд учел, что у мужчины нет постоянного места жительства в России, а значит, он может попытаться скрыться от наказания. Поэтому в качестве временной меры пресечения ушлого иностранца заключили под стражу. Ему грозит ответственность по часть 1 статьи 322 УК РФ «Незаконное пресечение Государственной границы Российской федерации». Максимальное наказание, которое она предусматривает – два года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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33-летнего шведа, прорвавшегося в Россию вплавь, отправили под стражу в Кингисеппском районе в Ленобласти
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