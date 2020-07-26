2020-07-26T14:25:03+03:00
Общество

Два выпускника набрали 300 баллов по трем предметам на ЕГЭ в Санкт-Петербурге

Ребята сдали на отлично итоговые экзамены по математике, информатике и физике
Сергей ВОЛЧКОВ
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Сразу два выпускника установили абсолютный рекорд на ЕГЭ в этом году - получили по трем предметам 300 баллов из 300 возможных.Сразу два выпускника установили абсолютный рекорд на ЕГЭ в этом году - получили по трем предметам 300 баллов из 300 возможных.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге сразу два выпускника – теперь уже бывшие ученики Губернаторского физико-математического лицея № 30 и Президентского физико-математического лицея № 239 – установили абсолютный рекорд по количеству предметов, сданных на 100 баллов из 100 возможных. Они сумели завоевать высшие оценки сразу по трем дисциплинам – математике, информатике и физике. Об этом сегодня, 26 июля, сообщила пресс-служба городского комитета по образованию.

- Всего в этом году мы зарегистрировали 20 стобалльных результатов по физике, - отметили в ведомстве. – А по истории стобалльников набралось уже 96 – в три раза больше, чем было в прошлом году.

Напомним: в течение следующей недели станут известны результаты остальных экзаменов – по химии, обществознанию, биологии и иностранным языком. При этом количество стобалльных результатов по итогам всего четырех дней – 537 - уже превысило показатель всй экзаменационной кампании прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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