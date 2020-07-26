Три самолета не смогли вылететь из аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге

Три рейса отменили в "Пулково" в субботу, 26 июля. Фото: Артем КИЛЬКИН

В санкт-петербургском аэропорту «Пулково» в субботу, 26 июля, отменили сразу три рейсы. Причины отмены пока не сообщаются. Информация о непредвиденных ограничениях размещена на онлайн-табло аэропорта.

- Из Санкт-Петербурге не могут вылететь два внутренних рейса – на Якутск и Тюмень, - сообщается на сайте «Пулково». – Кроме того, был отменен один рейс, направлявшийся за границу – в курортный город на юге Турции Анталью. Все остальные рейсы, которые не были отменены, отправятся в пункты назначения в соответствии с расписанием на табло.

Напомним: в середине «Пулково» произошла непредвиденная ситуация – на взлетно-посадочной полосе столкнулись два самолета. Лайнеры не смогли разъехаться во время маневрирования, и один зацепил хвостом крыло другого. По счастью, инцидент обошелся без человеческих жертв и серьезных повреждений.