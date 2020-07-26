Петербуржцы выстроились в очередь, чтобы посмотреть на кубки «Зенита»

26 Июль 2020 2020-07-26T15:15:51+03:00

Кубки России и РПЛ выставлены на Невском, 20. Такое событие, конечно, не могло не привлечь поклонников футбола Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге всего на один день выставили на всеобщее обозрение сразу две престижные футбольные награды – кубки РПЛ и России, завоеванные легендарным петербургским клубом «Зенит». Полюбоваться и сфотографироваться с ними можно в пространстве «Зенит-Арена» на Невском проспекте, 20 – и, конечно, жители и гости города уже не преминули воспользоваться такой возможностью.

- Людей уже довольно много, - передает корреспондент «Комсомолки» с места событий. – На входе очередь, не меньше шестидесяти человек.

Внутрь, разумеется, пускают не всех сразу, а по одному – ну или небольшими группами, если речь идет о семьях или компаниях друзей. Так безопаснее с эпидемиологической точки зрения. Да и награды будут целее – а то один из них, кубок России, сделанный из хрусталя и инструктированный настоящими драгоценными камнями, ретивые футболисты вчера в порыве чувств чуть не разбили.

ИСТОЧНИК KP.RU