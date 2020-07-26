2020-07-26T15:36:50+03:00
Общество

В ЗВО рассказали, каким будет салют на День ВМФ в Санкт-Петербурге

Он состоится уже совсем скоро - в 22:30
Сергей ВОЛЧКОВ
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Салют на день ВМФ продлится десять минут.Салют на день ВМФ продлится десять минут.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Главный военно-морской парад, приуроченный ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге, уже несколько часов как закончился, но праздник продолжается. Уже совсем скоро над городом грянут залпы праздничного салюта и фейерверка. О том, каким он будет, «Комсомолке» рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

- Салютный дивизион Михайловской военной артиллерийской академии произведёт 30 залпов из двенадцати 85-мм орудий, а также запустит фейерверки, - уточнили в ведомстве. – В небо будут выпущены 3 000 фейерверков более 50 видов. Некоторые огненные купола разрывов превысят в диаметре 300 метров!

Раздадутся праздничные залпы и в городе морской славы России Кронштадте. Там за финальный аккорд праздника будут отвечать специалисты из отдельного гвардейского салютного дивизиона ЗВО имени маршала артиллерии Владимира Михалкина, а сам фейерверк запустят с самоходных установок на базе грузовиков КамСалюАЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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