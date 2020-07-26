Взорвавшиеся бочки с квасом отправили продавца в больницу в Санкт-Петербурге

26 Июль 2020 2020-07-26T16:24:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 26 июля, на пересечении проспекта Ветеранов с улицей Пограничника Гарькавого с разницей в 15 секунд прогремели два взрыва. Как выяснилось чуть позже, это не выдержали давления и разорвались две бочки с квасом. О случившемся со ссылкой на очевидцев сообщает портал «Мегаполис онлайн».

- По предварительной информации, пострадал один из продавцов, которые в тот момент работали на точке с квасом, - передает «Мегаполис». – У него повреждены обе руки. На место оперативно прибыли экстренные службы, полиция и медики. Мужчину отправили в одну из городских больниц. Обломки бочек раскидало в радиусе десяти метров.

В соцсетях предположили, что взрыв мог произойти из-за того, что в бочках была нарушена подача воздуха. На жарком летнем солнце квас забродил, и выделившиеся газы, которым некуда было деться, буквально разорвали бочку изнутри.

ИСТОЧНИК KP.RU