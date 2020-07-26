2020-07-26T16:24:24+03:00
Происшествия

Взорвавшиеся бочки с квасом отправили продавца в больницу в Санкт-Петербурге

Инцидент произошел на пересечении проспекта Ветеранов с улицей Пограничника Гарькаваго
Сергей ВОЛЧКОВ
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Взорвавшаяся бочка с квасом отправила продавца на больничную койку.Взорвавшаяся бочка с квасом отправила продавца на больничную койку.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сегодня, 26 июля, на пересечении проспекта Ветеранов с улицей Пограничника Гарькавого с разницей в 15 секунд прогремели два взрыва. Как выяснилось чуть позже, это не выдержали давления и разорвались две бочки с квасом. О случившемся со ссылкой на очевидцев сообщает портал «Мегаполис онлайн».

- По предварительной информации, пострадал один из продавцов, которые в тот момент работали на точке с квасом, - передает «Мегаполис». – У него повреждены обе руки. На место оперативно прибыли экстренные службы, полиция и медики. Мужчину отправили в одну из городских больниц. Обломки бочек раскидало в радиусе десяти метров.

В соцсетях предположили, что взрыв мог произойти из-за того, что в бочках была нарушена подача воздуха. На жарком летнем солнце квас забродил, и выделившиеся газы, которым некуда было деться, буквально разорвали бочку изнутри.

ИСТОЧНИК KP.RU

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