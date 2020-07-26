С дождей и гроз начнется рабочая неделя в Санкт-Петербурге

26 Июль 2020 2020-07-26T16:52:57+03:00

Изменить размер текста: A A

После короткого периода дождей и гроз в Санкт-Петербург вернулось лето. Но радоваться прежде времени не стоит. Так, согласно прогнозу специалистов Северо-западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже в понедельник дневная температура воздуха в Северной столице поднимется еще и составит +24 - +26 градусов.

- Правда, уже со вторника нас ждет небольшое похолодание, - предупреждают синоптики. – Но совсем незначительное – до +22 - +24 градусов. Кроме того, погода на большей части Санкт-Петербурга установится достаточно облачная, хотя и с прояснениями, местами возможны дожди, переходящие в ливни, и грозы.

Сумятица будет происходить и с атмосферным давлением – в понедельник оно будет повышаться, во вторник – понижаться. Существенных скачков синоптики не ждут, но все же, если у вас есть метеозависимость – постарайтесь оградить себя от лишних стрессов и нагрузок.

ИСТОЧНИК KP.RU